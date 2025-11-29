EXPOSITION VOYAGE DE RÊVE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION VOYAGE DE RÊVE

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-12-05 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Une nouvelle exposition réunit le trio d’artistes Jacqueline BOSSER, Marie-France KLEB et Rosie RICHARD, qui prolongent en 2025 leur exploration des Années Folles à travers de nouvelles œuvres interprétant le thème Voyage de Rêve .

Leurs Tableaux Mosaïques et Feutres font revivre cette époque des grands voyages vers des destinations lointaines et souvent inaccessibles. Londres, New York, Venise, Istanbul ou Le Caire… autant de noms qui, pour beaucoup, n’éveillaient alors que l’imagination et le rêve.

Le visiteur est invité, grâce à différentes évocations, à se projeter dans ces périples autour du monde, au cœur d’une période marquée par l’essor de l’art moderne et des avancées techniques.

Des éléments scénographiques, un éclairage étudié et une ambiance sonore discrète recréent l’atmosphère des années 1930 un petit-déjeuner à bord de l’Orient-Express, ou la contemplation de l’horizon depuis le pont supérieur du paquebot Normandie… .

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION VOYAGE DE RÊVE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Saint Brevin