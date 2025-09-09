EXPOSITION VOYAGE D’ORIENT 2.0 Montpellier

EXPOSITION VOYAGE D’ORIENT 2.0

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Du 9 septembre au 29 novembre 2025

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

À la fin de leurs études d’architecture, Benjamin Revire et Simon Billaut ont parcouru 10 000 km à vélo, en six mois, en suivant l’itinéraire de Le Corbusier en Europe orientale.

Cette exposition, qui met à l’honneur l’utilisation du vélo, mode de déplacement doux, fait le lien entre l’histoire et l’actualité, l’Europe orientale étant encore plus complexe aujourd’hui qu’à l’époque de Le Corbusier.

Une carte de ce Grand Tour permet de comparer les parcours respectifs de Le Corbusier et des deux jeunes architectes, à plus de cent ans d’intervalle. Photographies, dessins, croquis illustrent leur périple.

Exposition réalisée par le CAUE de l’Hérault, sous le commissariat de Benjamin Revire, avec le soutien du Département de l’Hérault et de la DRAC Occitanie. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

