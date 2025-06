Exposition « Voyage en Améthyste » à la boutique Arti’Sens Boutique Arti’Sens Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 1 juillet 2025 07:00

Aveyron

Exposition « Voyage en Améthyste » à la boutique Arti’Sens Boutique Arti’Sens 2 Place de Fruits Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-07-31

2025-07-01

Venez profiter de l’ exposition « Voyage en Améthyste » de Franck Villefranche à la boutique Arti’sens !

Franck Villefranche « Une pierre achetée dans un salon aux minéraux, oubliée depuis de nombreuses années, rangée parmi tant d’autres bibelots dans un carton. Un cou de coeur pour sa forme, sa couleur, son éclat. Je n’imaginais pas à l’époque que je faisais l’acquisition d’un monde extraordinaire fait de mille nuances violettes, de facettes aux reflets brillants et aux inclusions insoupçonnées. À travers cette série photographique, rendue possible grâce à l’objectif macro, je vous livre quelques points de vue sur ses vallées et pics de cristal, mis en scène par des lumières colorées.

Je vous souhaite un beau voyage

en Améthyste ! » .

Boutique Arti’Sens 2 Place de Fruits

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie artisens.association@gmail.com

English :

Come and enjoy Franck Villefranche’s « Voyage en Améthyste » exhibition at the Arti’sens boutique!

German :

Die Ausstellung « Voyage en Améthyste » von Franck Villefranche in der Boutique Arti’sens

Italiano :

Venite a scoprire la mostra « Voyage en Améthyste » di Franck Villefranche presso la boutique Arti’sens!

Espanol :

Venga a disfrutar de la exposición « Voyage en Améthyste » de Franck Villefranche en la boutique Arti’sens

