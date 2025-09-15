Exposition « Voyage en Nord » Le Pavillon des sciences Montbéliard

Exposition « Voyage en Nord » Le Pavillon des sciences Montbéliard lundi 15 septembre 2025.

Exposition « Voyage en Nord »

Le Pavillon des sciences 3 Rue Charles Lalance Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 10:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-09-15

L’exposition ?Voyage en Nord? est une exposition qui traite à la fois du voyage à la voile et de sciences naturelles. Elle nous invite à monter à bord de “Gaïa“, le voilier de Barbara et Thierry Courvoisier, et à partir avec eux depuis la Rochelle jusqu’au Groenland à la découverte des eaux arctiques.

En chemin, nous pourrons découvrir comment flotte un bateau, comment un voilier peut avancer en remontant le vent, pourquoi la longueur des jours n’est pas la même partout, quels animaux peuplent les régions arctiques ou encore quelle est la déférence entre un iceberg et l’inlandsis.

Avec nos yeux d’aventuriers, de scientifiques ou de simples curieux, “Voyage en Nord“ nous invite à explorer différents aspects liés à la découverte de territoires, de sciences et de techniques. .

Le Pavillon des sciences 3 Rue Charles Lalance Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 46 83 contact@pavillon-sciences.com

