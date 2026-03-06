Exposition Voyage en photographie rue du 11 novembre Vorey

Exposition Voyage en photographie

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon salon des Micro-folies Vorey Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-16

Jacques Mansuy nous donne à voir les collisions qui se créent quand deux images se rencontrent au hasard de ses montages photographiques. Des dialogues improbables, comme des ponts entre des univers que tout oppose à priori…

Inauguration le 13/03 à 18h.

English :

Jacques Mansuy shows us the collisions that occur when two images meet in his photographic montages. Improbable dialogues, like bridges between universes that, on the face of it, are opposed…

Opening on 13/03 at 6pm.

