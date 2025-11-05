EXPOSITION VOYAGE IMMOBILE AU CŒUR DU VIVANT Le Crès

EXPOSITION VOYAGE IMMOBILE AU CŒUR DU VIVANT

Voie Domitienne Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2025-11-05

Et si le monde micrométrique devenait un paysage à explorer ?

À travers l’objectif d’un microscope à fluorescence, nous vous invitons à découvrir la beauté insoupçonnée des cellules, qu’elles soient humaines, végétales ou animales. Une vingtaine d’images, véritables tableaux naturels, révèlent l’intimité des architectures biologiques, habituellement invisibles à l’œil nu.

Et si le monde micrométrique devenait un paysage à explorer ?

À travers l’objectif d’un microscope à fluorescence, nous vous invitons à découvrir la beauté insoupçonnée des cellules, qu’elles soient humaines, végétales ou animales. Une vingtaine d’images, véritables tableaux naturels, révèlent l’intimité des architectures biologiques, habituellement invisibles à l’œil nu. Ces photographies scientifiques, colorées et hypnotiques, deviennent une invitation au voyage intérieur une plongée sensible dans ce que nous sommes, au plus profond.

Entre art et science, cette exposition propose une échappée visuelle qui transforme la proximité en dépaysement. Un trip sans distance, une aventure statique mais vertigineuse, où chaque image devient une escale, un fragment d’univers à contempler. Laissez-vous surprendre par cette cartographie cellulaire, où l’émotion naît de la rencontre entre rigueur scientifique et émerveillement esthétique.

A propos des artistes

L’association Addict aux Sciences a pour mission de créer des passerelles entre le monde de la recherche et la société. En nouant des partenariats avec des scientifiques, nous cherchons à partager les fruits de la recherche contemporaine avec le grand public, en valorisant la curiosité, l’émerveillement et l’accès au savoir.

À l’occasion du festival What a Trip! 2025, nous présentons une sélection de 21 images issues de la plateforme de microscopie Montpellier Ressources Imagerie (MRI), un réseau d’équipements scientifiques de pointe utilisé par les biologistes montpelliérain·es.

Ces images, capturées par des ingénieur·es, technicien·nes, enseignant·es et chercheur·es, révèlent la beauté insoupçonnée du monde vivant à l’échelle microscopique. Au-delà de leur intérêt scientifique, elles témoignent d’un univers visuel fascinant que nous sommes fier·es et heureux·ses de partager avec vous.

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Agora et les soirs de spectacles .

Voie Domitienne Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 99 78 11 08 agora@lecres.fr

English :

What if the micrometric world became a landscape to explore?

Through the lens of a fluorescence microscope, we invite you to discover the unsuspected beauty of cells, whether human, plant or animal. Some twenty images, veritable natural tableaux, reveal the intimacy of biological architectures, usually invisible to the naked eye.

German :

Was wäre, wenn die Mikrometerwelt zu einer Landschaft würde, die es zu erforschen gilt?

Durch das Objektiv eines Fluoreszenzmikroskops laden wir Sie ein, die ungeahnte Schönheit von Zellen zu entdecken, seien es menschliche, pflanzliche oder tierische. Die zwanzig Bilder sind wahre Naturgemälde, die die Intimität der biologischen Architekturen enthüllen, die normalerweise für das bloße Auge unsichtbar sind.

Italiano :

E se il mondo micrometrico diventasse un paesaggio da esplorare?

Attraverso la lente di un microscopio a fluorescenza, vi invitiamo a scoprire l’insospettabile bellezza delle cellule, siano esse umane, vegetali o animali. Una ventina di immagini, veri e propri tableaux naturali, rivelano l’intimità di architetture biologiche solitamente invisibili a occhio nudo.

Espanol :

¿Y si el mundo micrométrico se convirtiera en un paisaje por explorar?

A través del objetivo de un microscopio de fluorescencia, le invitamos a descubrir la belleza insospechada de las células, ya sean humanas, vegetales o animales. Una veintena de imágenes, verdaderos retablos naturales, revelan la intimidad de arquitecturas biológicas habitualmente invisibles a simple vista.

L’événement EXPOSITION VOYAGE IMMOBILE AU CŒUR DU VIVANT Le Crès a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT MONTPELLIER