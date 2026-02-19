Exposition Voyage immobile par Cassandre Cecchella TARBES Tarbes

Exposition Voyage immobile par Cassandre Cecchella

TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-19

2026-03-13

Cassandre Cecchella propose une peinture vibrante, véritable voyage immobile où l’énergie et la sensation priment sur la règle. Entre réel et imaginaire, ses portraits et paysages capturent la vie à sa source, mêlant souvenirs et expérimentations.

Pour l’artiste, composer consiste à tisser des liens les formes, les couleurs et les objets ne sont jamais isolés, ils s’entremêlent pour former un tout vivant. C’est une œuvre qui invite à l’exploration intérieure, où chaque détail devient une escale dans ce parcours immobile et sensible.

> Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h

TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 35 31 atelier20.tarbes@gmail.com

English :

Cassandre Cecchella’s vibrant paintings are a veritable immobile voyage, where energy and sensation take precedence over rules. Between the real and the imaginary, her portraits and landscapes capture life at its source, blending memories and experimentation.

For the artist, composing is about weaving links: shapes, colors and objects are never isolated, but intertwine to form a living whole. It’s a work that invites inner exploration, where every detail becomes a stopover on this immobile, sensitive journey.

> Exhibition open Wednesday to Sunday, 3pm to 7pm

