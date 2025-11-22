Exposition Voyage Pictural au Burkina Faso Beaumont-en-Véron

Exposition Voyage Pictural au Burkina Faso

Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Exposition de BABS, Aliou, Moussa et Mamadou BOLLY, Ousmane KOULA, SAWA, Ynouss AB, ZEM, et Mathias TABSOBA.

Souvent autodidactes, ces artistes peintres présentent des compositions imaginatives et colorées entre modernité et tradition.

Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Exhibition by BABS, Aliou, Moussa and Mamadou BOLLY, Ousmane KOULA, SAWA, Ynouss AB, ZEM, and Mathias TABSOBA.

Often self-taught, these painters present imaginative, colorful compositions between modernity and tradition.

German :

Ausstellung von BABS, Aliou, Moussa und Mamadou BOLLY, Ousmane KOULA, SAWA, Ynouss AB, ZEM und Mathias TABSOBA.

Die oftmals autodidaktischen Maler präsentieren fantasievolle und farbenfrohe Kompositionen zwischen Moderne und Tradition.

Italiano :

Mostra di BABS, Aliou, Moussa e Mamadou BOLLY, Ousmane KOULA, SAWA, Ynouss AB, ZEM e Mathias TABSOBA.

Spesso autodidatti, questi pittori presentano composizioni fantasiose e colorate che combinano modernità e tradizione.

Espanol :

Exposición de BABS, Aliou, Moussa y Mamadou BOLLY, Ousmane KOULA, SAWA, Ynouss AB, ZEM y Mathias TABSOBA.

A menudo autodidactas, estos pintores presentan composiciones imaginativas y coloristas que combinan modernidad y tradición.

