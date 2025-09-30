Exposition « Voyage Sauvage » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Exposition « Voyage Sauvage » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 30 septembre 2025.

Exposition « Voyage Sauvage »

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-09-30

De Agustin « Mole » Peláez.

Plongez dans l’univers vibrant et onirique de l’artiste argentin Agustin “Mole” Peláez.

Avec ses toiles aux couleurs éclatantes, il nous invite à un voyage sauvage au cœur de mondes fantastiques, peuplés d’animaux mythiques, de paysages luxuriants et de symboles profondément enracinés dans les cultures d’Amérique du Sud.

Huiles, acryliques, crayons et marqueurs deviennent les outils de son imaginaire débordant. Chaque œuvre révèle un équilibre entre spontanéité et précision, entre rêve et réalité, où les traditions, les plantes, les vêtements et les esprits de la terre prennent vie dans un foisonnement chromatique.

Cette exposition est une ode à la vitalité et à la diversité sud-américaine, mais aussi une invitation à se perdre dans des univers parallèles, où l’énergie primitive et la poésie visuelle se rencontrent.

Laissez-vous emporter par ce voyage sauvage une traversée sensorielle, où l’art devient un pont entre l’intime et l’universel.

> Libre accès sur les horaires d’ouverture, tout public, salle des voûtes.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

By Agustin « Mole » Peláez.

Immerse yourself in the vibrant, dreamlike world of Argentine artist Agustin ?Mole? Peláez.

With his brightly colored canvases, he invites us on a wild journey to the heart of fantastic worlds, populated by mythical animals, lush landscapes and symbols deeply rooted in South American cultures.

Oils, acrylics, pencils and markers become the tools of her overflowing imagination. Each work reveals a balance between spontaneity and precision, between dream and reality, where traditions, plants, clothes and earth spirits come to life in a chromatic profusion.

This exhibition is an ode to South American vitality and diversity, but also an invitation to lose oneself in parallel universes, where primitive energy and visual poetry meet.

Let yourself be carried away by this wild voyage? a sensory journey, where art becomes a bridge between the intimate and the universal.

> Free access during opening hours, open to all, salle des voûtes.

German :

Von Agustin « Mole » Peláez.

Tauchen Sie ein in die vibrierende und traumhafte Welt des argentinischen Künstlers Agustin ?Mole? Peláez.

Mit seinen farbenfrohen Gemälden lädt er uns auf eine wilde Reise in fantastische Welten ein, die von mythischen Tieren, üppigen Landschaften und tief verwurzelten Symbolen der südamerikanischen Kulturen bevölkert sind.

Öl, Acryl, Bleistift und Marker sind die Werkzeuge seiner überbordenden Vorstellungskraft. Jedes Werk zeigt ein Gleichgewicht zwischen Spontaneität und Präzision, zwischen Traum und Wirklichkeit, wo Traditionen, Pflanzen, Kleidung und Erdgeister in einer Fülle von Farben zum Leben erwachen.

Diese Ausstellung ist eine Ode an die Vitalität und Vielfalt Südamerikas, aber auch eine Einladung, sich in Paralleluniversen zu verlieren, wo urtümliche Energie und visuelle Poesie aufeinandertreffen.

Lassen Sie sich von dieser wilden Reise mitreißen ? eine Reise der Sinne, bei der die Kunst zu einer Brücke zwischen dem Intimen und dem Universellen wird.

> Freier Zugang während der Öffnungszeiten, für alle Altersgruppen, Saal der Gewölbe.

Italiano :

Di Agustin « Mole » Peláez.

Immergetevi nel mondo vibrante e onirico dell’artista argentino Agustin « Mole » Peláez Peláez.

Con le sue tele dai colori vivaci, ci invita a un viaggio selvaggio nel cuore di mondi fantastici, popolati da animali mitici, paesaggi lussureggianti e simboli profondamente radicati nelle culture sudamericane.

Oli, acrilici, matite e pennarelli diventano gli strumenti della sua straripante immaginazione. Ogni opera rivela un equilibrio tra spontaneità e precisione, tra sogno e realtà, dove tradizioni, piante, abiti e spiriti della terra prendono vita in un’esplosione cromatica.

Questa mostra è un’ode alla vitalità e alla diversità del Sud America, ma anche un invito a perdersi in universi paralleli, dove si incontrano energia primitiva e poesia visiva.

Lasciatevi trasportare da questo viaggio selvaggio, un viaggio sensoriale, dove l’arte diventa un ponte tra l’intimo e l’universale.

> Accesso libero durante gli orari di apertura, aperto al pubblico, salle des voûtes.

Espanol :

Por Agustín « Topo » Peláez.

Sumérjase en el vibrante mundo onírico del artista argentino Agustín « Topo » Peláez Peláez.

Con sus lienzos de vivos colores, nos invita a un alocado viaje al corazón de mundos fantásticos, poblados de animales míticos, paisajes exuberantes y símbolos profundamente arraigados en las culturas sudamericanas.

Óleos, acrílicos, lápices y rotuladores se convierten en las herramientas de su desbordante imaginación. Cada obra revela un equilibrio entre espontaneidad y precisión, entre sueño y realidad, donde tradiciones, plantas, ropajes y espíritus de la tierra cobran vida en una explosión cromática.

Esta exposición es una oda a la vitalidad y diversidad de América del Sur, pero también una invitación a perderse en universos paralelos, donde confluyen la energía primitiva y la poesía visual.

Déjese llevar por este viaje salvaje… un viaje sensorial, donde el arte se convierte en un puente entre lo íntimo y lo universal.

> Acceso libre durante las horas de apertura, abierto al público en general, salle des voûtes.

L’événement Exposition « Voyage Sauvage » Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de Luz St Sauveur|CDT65