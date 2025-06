Exposition: Voyage vert Clécy 21 juin 2025 11:00

Calvados

Exposition: Voyage vert La Menuiserie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Nouvelle exposition du Val d’Art, une boutique de créateurs.

Vernissage en musique le 14 juin à 17h avec les fanfarons

Nouvelle exposition du Val d’Art, une boutique de créateurs.

Vernissage en musique le 14 juin à 17h avec les fanfarons .

La Menuiserie

Clécy 14570 Calvados Normandie

English : Exposition: Voyage vert

New exhibition at Val d’Art, a designer boutique.

Musical opening on June 14 at 5 p.m. with Les Fanfarons

German : Exposition: Voyage vert

Neue Ausstellung des Val d’Art, einer Boutique für Designer.

Musikalische Vernissage am 14. Juni um 17 Uhr mit den Fanfarons

Italiano :

Nuova mostra presso la boutique di design Val d’Art.

Inaugurazione musicale il 14 giugno alle ore 17.00 con i Fanfarons

Espanol :

Nueva exposición en Val d’Art, boutique de diseño.

Inauguración musical el 14 de junio a las 17 h con los fanfarons

L’événement Exposition: Voyage vert Clécy a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Suisse Normande