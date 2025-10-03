Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible Galerie d’art Delobel Ouistreham

Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible

Galerie d’art Delobel 3,Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-09

2025-10-03

Exposition photographique

Voyage, voyages…

Surface Sans Cible

Vernissage samedi 4 octobre à 11h30

Quoi de plus réconfortant en ce début d’automne que de se remémorer les vacances à travers les images de voyages des artistes

de Surface Sans Cible. Une escapade internationale, des regards

croisés sur des destinations exotiques. Une approche pleine de

sens sur la manière de capter l’ailleurs. Des clichés pour la plupart

inédits à découvrir dans le magnifique écrin de la galerie Delobel. .

English : Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible

Photographic exhibition entitled « Se perdre se retrouver », organized by the association Surface Sans Cible.

German : Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible

Fotografische Ausstellung

Italiano :

Mostra fotografica

Espanol :

Exposición fotográfica

