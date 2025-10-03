Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible Galerie d’art Delobel Ouistreham
Galerie d'art Delobel 3,Esplanade Lofi Ouistreham Calvados
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-09
2025-10-03
Exposition photographique
Voyage, voyages…
Surface Sans Cible
Vernissage samedi 4 octobre à 11h30
Quoi de plus réconfortant en ce début d’automne que de se remémorer les vacances à travers les images de voyages des artistes
de Surface Sans Cible. Une escapade internationale, des regards
croisés sur des destinations exotiques. Une approche pleine de
sens sur la manière de capter l’ailleurs. Des clichés pour la plupart
inédits à découvrir dans le magnifique écrin de la galerie Delobel. .
English : Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible
Photographic exhibition entitled « Se perdre se retrouver », organized by the association Surface Sans Cible.
German : Exposition « Voyage, voyages… » Surface Sans Cible
Fotografische Ausstellung
Italiano :
Mostra fotografica
Espanol :
Exposición fotográfica
