Exposition Voyages en couleurs Marianne Karl Centre Jean-Baptiste Souzy La Rochelle

Exposition Voyages en couleurs Marianne Karl

Centre Jean-Baptiste Souzy 33 rue Alfred Kastler La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-01

fin : 2025-01-13

2025-12-01

Les peintures à l’huile de Marianne KARL, travaillées au couteau, entre matière et couleurs, nous offrent des paysages et des personnages très colorés, entre abstraction et figuration.

English : Exhibition Voyages en couleurs Marianne Karl

Marianne KARL?s knife-worked oil paintings, a blend of material and color, offer us colorful landscapes and characters, somewhere between abstraction and figuration.

German : Ausstellung Voyages en couleurs Marianne Karl

Die mit dem Messer gearbeiteten Ölgemälde von Marianne KARL, die zwischen Materie und Farben changieren, bieten uns farbenfrohe Landschaften und Figuren zwischen Abstraktion und Figuration.

Italiano :

I dipinti a olio di Marianne KARL, eseguiti a coltello, sono una miscela di materia e colore, che ci offre paesaggi e personaggi molto colorati, a metà tra astrazione e figurazione.

Espanol : Exposicion Voyages en couleurs Marianne Karl

Los óleos de Marianne KARL, realizados a cuchillo, entre la materia y el color, nos ofrecen paisajes y personajes muy coloristas, entre la abstracción y la figuración.

