Exposition voyages et merveilles Thann

Exposition voyages et merveilles

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

2026-03-04

Explorez le musée numérique de la Micro-Folie et laissez-vous emporter dans les fonds marins, les voyages lunaires et les grandes inventions. Une sélection fascinante à la frontière de l’imaginaire.

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Explore the Micro-Folie digital museum and let yourself be carried away by the deep sea, lunar voyages and great inventions. A fascinating selection at the frontier of the imaginary.

