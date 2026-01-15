Exposition voyages extraordinaires dans l’imaginaire de Jules Vernes Thann

Exposition voyages extraordinaires dans l’imaginaire de Jules Vernes

Un périple fantastique à travers les mondes inventés par Jules Verne, une exposition collective où l’imaginaire se mêle à la matière, à découvrir en famille ou entre passionnés d’art et de littérature.

Embarquez pour un périple fantastique à travers les mondes inventés par Jules Verne. Céramique, bois, dessin, verre et papier végétal les artistes vous proposent une relecture poétique et audacieuse de l’univers vernien. Sous-marins, montgolfières, cités englouties et contrées lointaines prennent vie dans des œuvres originales, inspirées par les grands romans d’aventure et les rêves d’exploration. Une exposition collective où l’imaginaire se mêle à la matière, à découvrir en famille ou entre passionnés d’art et de littérature. .

A fantastic journey through the worlds invented by Jules Verne, a collective exhibition where the imaginary mingles with the material, to be discovered by the whole family or by art and literature enthusiasts.

