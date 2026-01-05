Exposition Voyages sauvages le long des côtes celtiques ☘️ ploumanac’h Perros-Guirec

Exposition Voyages sauvages le long des côtes celtiques ☘️

ploumanac’h Lieu-dit Porz Ar Mor Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-25

2026-02-04

Partons en voyage, ensemble, et découvrons le

littoral des pays celtiques. Plongeons au coeur

d’une nature sauvage, riche d’une biodiversité et

de paysages uniques.

Maison du littoral 02 96 91 62 77 lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Ouvert de 14h à 17h les mercredis 4/02, 11/03 ,18/03 et 25/03 ;

Vacances scolaires de 14h à 17h, du lundi au vendredi du 09/02 au 06/03 Gratuit .

ploumanac’h Lieu-dit Porz Ar Mor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

