Exposition Voyages Voyages Salle polyvalente Saint-Clément
Exposition Voyages Voyages Salle polyvalente Saint-Clément vendredi 10 avril 2026.
Saint-Clément
Exposition Voyages Voyages
Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 21:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Voyages à travers le monde avec les diaporamistes du photo-club du Pays lunévillois. Tout public, gratuit.
Renseignements au 03 83 72 65 22Tout public
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Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 65 22
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English :
Travel the world with slideshows from the Pays lunévillois photo club. Open to all, free of charge.
Information: 03 83 72 65 22
L’événement Exposition Voyages Voyages Saint-Clément a été mis à jour le 2026-02-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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