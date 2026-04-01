Exposition Voyages Voyages Salle polyvalente Saint-Clément

Saint-Clément

Exposition Voyages Voyages

Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Voyages à travers le monde avec les diaporamistes du photo-club du Pays lunévillois. Tout public, gratuit.

Renseignements au 03 83 72 65 22Tout public

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Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 65 22

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English :

Travel the world with slideshows from the Pays lunévillois photo club. Open to all, free of charge.

Information: 03 83 72 65 22

L’événement Exposition Voyages Voyages Saint-Clément a été mis à jour le 2026-02-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS