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Exposition Voyages Voyages Salle polyvalente Saint-Clément

Exposition Voyages Voyages Salle polyvalente Saint-Clément vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 3 Avenue de la Division Leclerc

Ville : 54950 Saint-Clément

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : 2026-04-10T20:30:00

Fin : 2026-04-10T21:30:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Clément

Exposition Voyages Voyages

Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :
2026-04-10

Voyages à travers le monde avec les diaporamistes du photo-club du Pays lunévillois. Tout public, gratuit.
Renseignements au 03 83 72 65 22Tout public
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Salle polyvalente 3 Avenue de la Division Leclerc Saint-Clément 54950 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 65 22 

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English :

Travel the world with slideshows from the Pays lunévillois photo club. Open to all, free of charge.
Information: 03 83 72 65 22

L’événement Exposition Voyages Voyages Saint-Clément a été mis à jour le 2026-02-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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