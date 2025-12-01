Exposition Vroum, petites voitures et grands enfants Mulhouse

Exposition Vroum, petites voitures et grands enfants

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-26 2026-01-05 2026-02-09

Avec VROUM, petites voitures et grands enfants , vous remontez le cours du temps à travers des modèles emblématiques à l’échelle 1/43, la mythique Norev qui fête ses 80 ans, et une collection pleine de caractère voitures à pédales, publicités d’époque, sans oublier quelques stars comme la Ferrari Testarossa, Peugeot 402, 4L Bertin. Souriez, comparez, racontez ici, le jouet redevient objet de mémoire, de transmission et de rêve. Venez cultiver votre âme d’enfant.

Entrez dans un terrain de jeu géant où les petites voitures réveillent de grands souvenirs.

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

English :

VROUM, petites voitures et grands enfants takes you back in time with emblematic 1/43-scale models, the legendary Norev celebrating its 80th anniversary, and a collection full of character: pedal cars, vintage advertising, not forgetting stars like the Ferrari Testarossa, Peugeot 402 and 4L Bertin. Smile, compare, tell stories: here, toys once again become objects of memory, transmission and dreams. Come and cultivate your child?s soul.

