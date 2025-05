Exposition VUE DU CIEL de Marta Castellanos – Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme, 17 mai 2025 10:00, Bellou-en-Houlme.

Orne

Exposition VUE DU CIEL de Marta Castellanos Impasse des Tisserands Bellou en Houlme Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Marta Castellanos, artiste passionnée par les textiles et la matière, présente ses œuvres lors de cette exposition nommée Vue du ciel . Elle travaille avec différents matériaux tels que les tissus, branchages et la laine… Pour représenter les paysages vus du ciel.

Marta Castellanos, artiste passionnée par les textiles et la matière, présente ses œuvres lors de cette exposition nommée Vue du ciel . Elle travaille avec différents matériaux tels que les tissus, branchages et la laine… Pour représenter les paysages vus du ciel. .

Impasse des Tisserands Bellou en Houlme

Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

English : Exposition VUE DU CIEL de Marta Castellanos

Marta Castellanos, an artist with a passion for textiles and materials, presents her work in this exhibition entitled « Vue du ciel ». She works with different materials such as fabrics, branches and wool… To represent landscapes seen from the sky.

German :

Marta Castellanos, eine Künstlerin mit einer Leidenschaft für Textilien und Materie, präsentiert ihre Werke in dieser Ausstellung mit dem Namen « Vue du ciel ». Sie arbeitet mit verschiedenen Materialien wie Stoffen, Zweigen, Wolle und anderen. Um Landschaften aus der Vogelperspektive darzustellen.

Italiano :

Marta Castellanos, artista appassionata di tessuti e materiali, presenta le sue opere in questa mostra intitolata « Vue du ciel ». Lavora con diversi materiali come tessuti, rami e lana… Per rappresentare paesaggi visti dal cielo.

Espanol :

Marta Castellanos, artista apasionada por los tejidos y los materiales, presenta su obra en esta exposición titulada « Vue du ciel ». Trabaja con diferentes materiales como telas, ramas, lana… Para representar paisajes vistos desde el cielo.

L’événement Exposition VUE DU CIEL de Marta Castellanos Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2025-05-03 par Flers agglo