Exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait Deauville

Être dos au mur , tourner le dos ou faire le dos rond , autant d’expressions familières qui traduisent la richesse symbolique de cette partie de notre corps. Pourtant, jamais aucune exposition n’avait choisi d’en faire son sujet central.

Fruit de nombreuses années de recherches, cette exposition propose de comprendre pourquoi le dos lorsqu’il devient le sujet principal d’une œuvre apparait si tardivement dans l’histoire de l’art occidental. Quels bouleversements sociaux, culturels ou artistiques vont permettre son émergence ? Pourquoi certaines périodes lui accordent-elles une place privilégiée, allant jusqu’à lui conférer une signification précise, tandis que d’autres lui donnent moins d’importance ?

Une centaine d’œuvres y sont présentées, signées par des artistes aussi renommés que Tiepolo, Watteau, Goya, Toulouse-Lautrec, Rodin ou Dufy.

Inauguration le samedi 28 février, à 16h.

Avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay, avec la participation exceptionnelle de la Réunion des Musées Métropolitains de Rouen Normandie.

Commissariat Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines et historienne de l’art. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Exposition Vu[e]s de dos, une figure sans portrait

To have your back to the wall , to turn your back or to make your back round are all familiar expressions that convey the symbolic richness of this part of our body. Yet never before has an exhibition chosen it as its central subject.

