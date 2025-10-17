Exposition Vues & Données III Ecole nationale supérieure de la photographie Arles

Exposition Vues & Données III

Du 17/10 au 08/11/2025 du lundi au samedi de 13h à 18h. Fermé le dimanche. Ecole nationale supérieure de la photographie 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

L’exposition Vues & données III est la restitution d’un projet de recherche sur les données (data) menée durant trois ans par Aurélie Pétrel et Fabien Vallos et les étudiantes et les étudiants du Laboratoire Fig., laboratoire de recherche de l’ENSP.

Cette exposition a eu lieu à PhotoElysée à Lausanne de mars à juin 2024, au Confort Moderne à Poitiers de septembre à décembre 2024 et pour cette dernière version mise à jour est présentée à l’ENSP à Arles du 17 octobre au 8 novembre 2025.



Le projet de recherche est à la croisée des champs de l’art, de la photographie contemporaine et de la théorie. La structure de l’exposition, pensée et réalisée avec l’artiste Dieudonné Cartier, accueille œuvres, objets et documents rassemblés par Aurélie Pétrel et Fabien Vallos et des commentaires produits avec les étudiantes et les étudiants du Laboratoire Fig. de l’Ensp d’Arles: Aure Baucher, Thomas Bouniol, Francesco Canova, Léa Devenelle, Guillaume Fustec, Soyan Issa, Yan Leandri, Raphaël Lods, Joffrey Sebault & Lucas Vernet.



Cette troisième version de Vues & données présente une partie des recherches engagées dans le cadre du laboratoire Fig. autour des questions de consommation et d’assimilation des données (logophagie et iconophagie). L’exposition s’achèvera par un banquet performatif (Banquet LIX Sumposion) autour de l’œuvre de Platon et des théories du désir et de la représentation.



Ce projet de recherche-création est mené en complicité avec l’Institut de Recherche en Art et Design (IRAD) de la HEAD Genève [HES-SO] et en partenariat avec Photo Elysée Lausanne.



Pour en savoir plus https://www.ensp-arles.fr/evenements/vues-donnees-iii/ .

Ecole nationale supérieure de la photographie 30, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

English :

The Vues & données III exhibition is the culmination of a three-year research project on data by Aurélie Pétrel, Fabien Vallos and students from the ENSP’s Fig. laboratory.

German :

Die Ausstellung Vues & données III ist der Rückblick auf ein dreijähriges Forschungsprojekt über Daten (data), das von Aurélie Pétrel und Fabien Vallos sowie den Studentinnen und Studenten des Laboratoire Fig., einem Forschungslabor der ENSP, durchgeführt wurde.

Italiano :

La mostra Vues & données III è il culmine di un progetto triennale di ricerca sui dati di Aurélie Pétrel e Fabien Vallos e degli studenti del laboratorio Fig. dell’ENSP.

Espanol :

La exposición Vues & données III es la culminación de un proyecto de investigación de tres años sobre datos realizado por Aurélie Pétrel y Fabien Vallos y estudiantes del laboratorio Fig. de la ENSP.

