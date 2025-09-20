[Exposition] Vues sur mer de Théodore de Broutelles RDV devant l’ancienne CCI Dieppe

RDV devant l’ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour admirer une sélection rare d’une vingtaine d’œuvres de Théodore De Broutelles, exceptionnellement réunies grâce à des collections privées.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le talent de cet artiste, à travers des pièces habituellement invisibles du grand public. .

RDV devant l’ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Exposition] Vues sur mer de Théodore de Broutelles

