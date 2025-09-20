[Exposition] Vues sur mer de Théodore de Broutelles RDV devant l’ancienne CCI Dieppe
[Exposition] Vues sur mer de Théodore de Broutelles
RDV devant l’ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour admirer une sélection rare d’une vingtaine d’œuvres de Théodore De Broutelles, exceptionnellement réunies grâce à des collections privées.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le talent de cet artiste, à travers des pièces habituellement invisibles du grand public. .
English : [Exposition] Vues sur mer de Théodore de Broutelles
