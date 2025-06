Exposition WAX ! Akwaaba wo Ghana ! Mulhouse 27 juin 2025 13:00

Haut-Rhin

Exposition WAX ! Akwaaba wo Ghana ! 14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 13:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Entrez dans un univers vibrant où les étoffes racontent des histoires. Pensée par la HEAR en complicité avec l’anthropologue Anne Grosfilley, et portée par une coproduction avec le Musée de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse, cette exposition vous invite à redécouvrir le wax, ce tissu aux origines plurielles asiatiques, européennes et africaines devenu au fil du temps un symbole d’élégance, d’identité et d’expression.

À Mulhouse, là où se tissent les savoir-faire et les cultures, des jeunes designeuses formées en Alsace prennent le relais d’un héritage textile mondial. L’exposition devient alors un pont entre traditions et créations, entre mémoire des étoffes et imaginaires contemporains.

De collections rares en œuvres audacieuses, vous serez conviés à un voyage inattendu des ateliers de fabrication aux marchés colorés, des rituels aux revendications, du Ghana à l’Alsace. Ici, le wax se dévoile dans toute sa richesse, loin des stéréotypes, comme un véritable tissu d’élégance , porteur d’histoires et de rencontres.

*Akwaaba wo Ghana veut dire Bienvenue au Ghana .

14 rue Jean-Jacques Henner

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition WAX ! Akwaaba wo Ghana ! Mulhouse a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace