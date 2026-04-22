Exposition Xavier Hortala L’Aparté Vertheuil

Vertheuil

Exposition Xavier Hortala

L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-07

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

L’Aparté accueille avec un grand plaisir les œuvres de Xavier Hortala

Vernissage le jeudi 7 mai à 18H30 A découvrir autour d’un verre et d’une grignott .

L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 24 90

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English : Exposition Xavier Hortala

L’événement Exposition Xavier Hortala Vertheuil a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble