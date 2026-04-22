Exposition Xavier Hortala L’Aparté Vertheuil
Exposition Xavier Hortala L’Aparté Vertheuil jeudi 7 mai 2026.
Vertheuil
Exposition Xavier Hortala
L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-07
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
L’Aparté accueille avec un grand plaisir les œuvres de Xavier Hortala
Vernissage le jeudi 7 mai à 18H30 A découvrir autour d’un verre et d’une grignott .
L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Xavier Hortala
L’événement Exposition Xavier Hortala Vertheuil a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble