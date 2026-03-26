Exposition Xhuti Mikela

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-17

Xhuti Mikela est une artiste peintre albanaise arrivée en France il y a quelques années. Son travail de peinture, mêlant figuration et abstraction, utilise couleurs et motifs pour retranscrire ses émotions comme sa culture sur la toile. Son travail est poétique, lumineux, et riche d’histoires à partager.

Les dates indiquées correspondent uniquement à la mise à disposition de la salle et n’impliquent pas l’ouverture de l’exposition. Les artistes doivent afficher leurs dates et horaires d’ouverture sur la porte de la salle et sur leurs réseaux.Tout public

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22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

Xhuti Mikela is an Albanian painter who arrived in France a few years ago. Her painting, a blend of figuration and abstraction, uses colors and motifs to transcribe her emotions and culture onto canvas. Her work is poetic, luminous and rich with stories to share.

The dates indicated are only for the use of the room and do not imply the opening of the exhibition. Artists must post their opening dates and times on the hall door and on their networks.

L’événement Exposition Xhuti Mikela Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME