Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire Association 3ème Rive Espace Ailleurs Épinal

Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire

Association 3ème Rive Espace Ailleurs 15 rue du Maréchal Lyautey Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2026-01-07 21:00:00

2025-12-06

Programmation d’animations du 6 décembre 2025 au 7 janvier 2026

Exposition Peace Millenium

animations gratuites

appels à danser

speed dating de l’amitié

Buffet dansant solidaire le 31/12Tout public

Association 3ème Rive Espace Ailleurs 15 rue du Maréchal Lyautey Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 07 74 73 58

English :

Activities from December 6, 2025 to January 7, 2026

Peace Millenium exhibition

free entertainment

calls to dance

friendship speed dating

Solidarity Buffet Dance on 12/31

