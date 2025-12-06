Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire Association 3ème Rive Espace Ailleurs Épinal
Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire Association 3ème Rive Espace Ailleurs Épinal samedi 6 décembre 2025.
Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire
Association 3ème Rive Espace Ailleurs 15 rue du Maréchal Lyautey Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2026-01-07 21:00:00
2025-12-06
Programmation d’animations du 6 décembre 2025 au 7 janvier 2026
Exposition Peace Millenium
animations gratuites
appels à danser
speed dating de l’amitié
Buffet dansant solidaire le 31/12Tout public
Association 3ème Rive Espace Ailleurs 15 rue du Maréchal Lyautey Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 07 74 73 58
English :
Activities from December 6, 2025 to January 7, 2026
Peace Millenium exhibition
free entertainment
calls to dance
friendship speed dating
Solidarity Buffet Dance on 12/31
L’événement Exposition XMAS Noel Vert et Solidaire Épinal a été mis à jour le 2025-12-03 par OT EPINAL ET SA REGION