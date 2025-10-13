Exposition | XO Photo Club Cognac Couvent des Récollets Cognac

Exposition | XO Photo Club Cognac Couvent des Récollets Cognac lundi 13 octobre 2025.

Exposition | XO Photo Club Cognac

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-13

Seize photographes, plus de 60 photos seront exposés à la salle Marvaud du Couvent des Récollets, les membres du club photo de Cognac sont mis à l’honneur !

.

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine xo.photo.club@gmail.com

English :

Sixteen photographers and more than 60 photos will be on show in the Salle Marvaud at the Couvent des Récollets, with members of the Cognac Photo Club in the spotlight!

German :

Sechzehn Fotografen und über 60 Fotos werden im Marvaud-Saal des Couvent des Récollets ausgestellt. Die Mitglieder des Fotoclubs von Cognac werden geehrt!

Italiano :

Sedici fotografi e più di 60 foto saranno esposti nella Salle Marvaud del Couvent des Récollets, con i membri del Cognac Photo Club protagonisti!

Espanol :

Dieciséis fotógrafos y más de 60 fotos se expondrán en la Sala Marvaud del Couvent des Récollets, con los miembros del Foto Club de Cognac como protagonistas

L’événement Exposition | XO Photo Club Cognac Cognac a été mis à jour le 2025-09-30 par Destination Cognac