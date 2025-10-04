Exposition « Y étiez-vous ? » feuilletez avec nous l’album photo de colonies de vacances Médiathèque du Petit-Nanterre Nanterre

Exposition « Y étiez-vous ? » feuilletez avec nous l’album photo de colonies de vacances Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque du Petit-Nanterre Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Le service des archives de Nanterre retrace plus de 80 ans d’histoires des colonies de vacances de la ville. Peut-être vous reconnaîtrez-vous ?

Visite commentée par l’équipe des archives de Nanterre.

Médiathèque du Petit-Nanterre 6, place des Muguets Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147869089 https://www.mediatheques-nanterre.fr https://www.facebook.com/mediathequesnanterre/

Ville de Nanterre