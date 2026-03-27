Exposition: Yann Letestu BLEU, la galerie Saint-Jean-de-Luz

Exposition: Yann Letestu 3 Rue de l'Infante Saint-Jean-de-Luz 2026-03-27

Exposition: Yann Letestu BLEU, la galerie Saint-Jean-de-Luz vendredi 27 mars 2026.

Exposition: Yann Letestu

BLEU, la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :
2026-03-27

L’univers à la fois poétique et onirique de Yann Letestu rappelle les tableaux de ces artistes orientalistes qui témoignaient de leurs voyages exotiques. Ses voyageurs nous invitent à traverser l’horizon pour inventer un imaginaire, notre imaginaire peut-être… A découvrir ou retrouver à BLEU, la galerie !
Du Mardi au Jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.   .

BLEU, la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 66 01 98  contact@bleu-lagalerie.fr

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English : Exposition: Yann Letestu

L’événement Exposition: Yann Letestu Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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