Exposition « Yann L'Outsider » Médiathèque Riec-sur-Bélon mardi 9 septembre 2025.

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-09-09 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

2025-09-09

Diplômé des Métiers d’Arts de l’école Boulle, graffeur et peintre autodidacte, Yann L’Outsider a tout de l’artiste aux compétences abouties, maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production de ses œuvres, du châssis à la toile.

Né en 1984 dans le Sud-Finistère, à Quimperlé, petit-fils de paysan, il conserve ce goût pour la tradition manuelle. Ses inspirations artistiques le pousse à explorer sa pratique depuis l’extérieur vers l’intérieur, via son atelier niché au creux des bois près de Riec-sur-Belon. Présent aujourd’hui dans de nombreuses galeries, il convoque sur la toile l’urgence et l’immédiateté de la pratique du graffiti.

Ouverture selon les horaires de la médiathèque :

– Mardi 14h-19h

– Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h

– Vendredi 10h-12h30 / 14h-18h .

+33 2 98 06 50 30

