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Exposition Yann Queffélec Audierne

Exposition Yann Queffélec Audierne mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Au dessus des Halles

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Audierne

Exposition Yann Queffélec

Au dessus des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Du 1er juillet au 31 août 2026, venez découvrir les œuvres en noir et blanc de l’artiste finistérien Yann Queffélec à l’espace d’art contemporain Le Dessus des Halles.

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Exposition organisée par la mairie d’Audierne.   .

Au dessus des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47 

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English : Exposition Yann Queffélec

L’événement Exposition Yann Queffélec Audierne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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