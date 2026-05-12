Exposition Yann Queffélec Audierne
Exposition Yann Queffélec Audierne mercredi 1 juillet 2026.
Audierne
Exposition Yann Queffélec
Au dessus des Halles Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Du 1er juillet au 31 août 2026, venez découvrir les œuvres en noir et blanc de l’artiste finistérien Yann Queffélec à l’espace d’art contemporain Le Dessus des Halles.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Exposition organisée par la mairie d’Audierne. .
Au dessus des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Yann Queffélec
L’événement Exposition Yann Queffélec Audierne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- LE VIN DANS LE VENT 7ème édition place du Chevalier de La Barre Audierne 15 mai 2026
- Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne 15 mai 2026
- Bains de Forêt Audierne 18 mai 2026
- Visite guidée d’Audierne Rue Amiral Gueppratte Audierne 19 mai 2026
- Exposition Jean-Pierre SEGALEN Au-dessus des Halles Audierne 23 mai 2026