Exposition YOANN MERIENNE La racine et la feuille FIAA Le Mans vendredi 26 septembre 2025.

FIAA 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 3 EUR

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2025-09-26

Exposition de l’artiste Yoann Merienne » La racine et la feuille »

Le centre d’art FIAA accueille une exposition dédiée à la série La racine et la feuille du peintre et sculpteur Yoann Mérienne. Les toiles et sculptures présentées au public furent produites au cours de ces dix dernières années. Dans cette série, le peintre questionne l’acte même de la création artistique en mêlant réinterprétation et expérimentation, mais aussi en brouillant les pistes entre peinture et sculpture. La série présentée rend entre autres hommage aux artistes dits pompiers de la fin du XIXe. Leur style se caractérise par un réalisme minutieux, des sujets historiques ou mythologiques grandiloquents, et une mise en scène théâtrale idéalisée. Cette imagerie foisonnante fut reprise dans une multitude d’œuvres plus récentes (péplums, jeux vidéos, bandes-dessinées..). Mérienne s’empare donc à son tour de ce courant artistique de manière frontale, novatrice, et personnelle. .

FIAA 1 Rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 27 72 83 accueil@fiaalemans.com

English :

Exhibition by artist Yoann Merienne « La racine et la feuille » (The root and the leaf)

German :

Ausstellung des Künstlers Yoann Merienne « La racine et la feuille » (Die Wurzel und das Blatt)

Italiano :

Mostra dell’artista Yoann Merienne « La racine et la feuille » (La radice e la foglia)

Espanol :

Exposición del artista Yoann Merienne « La racine et la feuille » (La raíz y la hoja)

