Yoktober vous invite à plonger dans les légendes ancestrales du Japon grâce à une approche personnelle des Yōkai ces esprits, monstres et apparitions surnaturelles du folklore japonais.

Admirez l’étrange beauté de ces créatures uniques.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr

English :

Yoktober invites you to delve into the ancestral legends of Japan through a personal approach to Y?kai? the spirits, monsters and supernatural apparitions of Japanese folklore.

Admire the strange beauty of these unique creatures.

German :

Yoktober lädt Sie ein, in die uralten Legenden Japans einzutauchen, indem Sie einen persönlichen Zugang zu den Y?kai? finden, den übernatürlichen Geistern, Monstern und Erscheinungen der japanischen Folklore.

Bewundern Sie die seltsame Schönheit dieser einzigartigen Kreaturen.

Italiano :

Yoktober vi invita ad approfondire le leggende ancestrali del Giappone attraverso un approccio personale agli Y?kai, gli spiriti, i mostri e le apparizioni soprannaturali del folklore giapponese.

Ammirate la strana bellezza di queste creature uniche.

Espanol :

Yoktober le invita a adentrarse en las leyendas ancestrales de Japón a través de un acercamiento personal a los Y?kai ? los espíritus, monstruos y apariciones sobrenaturales del folclore japonés.

Admire la extraña belleza de estas criaturas únicas.

