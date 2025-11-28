Exposition YUFI : High as Desert Nights à la Galerie Sato Galerie Sato Paris

High as Desert Nights

Exposition personnelle de Yufi Yamamoto à la Sato Gallery

Pour sa première exposition personnelle à la Sato Gallery, Yufi Yamamoto nous invite dans un espace suspendu entre la conscience et l’inconscience, un état liminal où les souvenirs, les rêves et les sensations se confondent.

Autodidacte et libre d’esprit, Yufi peint davantage par intuition que par intention. Sa pratique évolue avec fluidité entre le visible et l’invisible, traduisant des émotions indicibles en dégradés de couleurs et de lumière.

Ses œuvres oscillent entre solitude et réconfort, brouillard et éclat, comme le souvenir flou d’un lieu qui n’a peut-être existé que dans un rêve. Sa palette de mauves doux, de jaunes chauds et de bleus profonds évoque les paysages de son passé : les couchers de soleil californiens et la lumière délicate du Japon.

D’ascendance japonaise, coréenne, américaine et russe à travers ses racines et son éducation, Yufi a toujours existé entre les mondes, entre les cultures, les langues et les façons de voir. Ce sentiment d’entre-deux devient une force silencieuse dans son art : les figures qu’elle peint semblent flotter entre les mondes, comme si elles incarnaient sa propre identité sans frontières.

À une époque où l’on nous pousse sans cesse à choisir un camp, à nous définir, à trancher d’un côté ou de l’autre, le travail de Yufi propose une résistance douce. Il nous rappelle la beauté de l’incertitude et la poésie de ce qui échappe à toute définition.

Ses toiles offrent une forme rare de quiétude, un lieu où demeurer, se souvenir, ressentir.

Elles nous invitent à rester un peu plus longtemps dans cette douce brume,

là où les souvenirs se troublent et où la conscience commence à rêver.

Informations:

Yufi Yamamoto

High as Desert Nights

Sato Gallery

Vernissage: Jeudi 27 (17h – 21h)

28 novembre – 20 décembre

Ouvert du mardi au samedi

Horaires : 11h – 19h

Réservez votre visite via le lien: https://www.sato.art/fr/book-a-visit-/

Pour sa première exposition personnelle à la Sato Gallery, Yufi Yamamoto explore un état suspendu entre conscience et inconscience, un espace où souvenirs, rêves et sensations se confondent.

Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

L’entrée est libre, il est possible de réserver une visite durant toute la durée de l’exposition via notre lien.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-20T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-12-02T11:00:00+02:00_2025-12-02T19:00:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T19:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-09T11:00:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T11:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T11:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-16T11:00:00+02:00_2025-12-16T19:00:00+02:00;2025-12-17T11:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T11:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T11:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00

Galerie Sato 58, rue Charlot 75003 Paris

https://www.sato.art/fr/book-a-visit-/