Exposition Yves Picquet, Le livre d’artiste dans tous ses états Plouédern

À l’occasion du Printemps des poètes, la bibliothèque présente une exposition des livres d’artistes du peintre Yves Picquet, habitant de Plouédern.

Cette sélection, prêtée par la Bibliothèque du Finistère, vous propose de découvrir l’artiste et son travail au travers d’une sélection d’ouvrages dont les formes, les techniques et les sujets sans cesse renouvelés dévoilent une grande sensibilité et un profond désir de dialogue.

L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque:

– Le mardi de 19h30 à 20h30.

– Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

– Le vendredi de 16h30 à 18h00.

– Le samedi de 10h à 12h00.

La bibliothèque est fermée le vendredi pendant les vacances scolaires

– Le vendredi 13 mars à 19 h 00 rencontre spéciale avec l’artiste Yves Picquet à la bibliothèque, à partir d’un diaporama, le peintre parlera de ses livres d’artistes réalisés depuis les années 80, de ses collaborations avec les auteurs et également de sa peinture. .

