Exposition Yves Riguidel – Beuzeville 21 juin 2025 07:00

Eure

Exposition Yves Riguidel 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-21

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-06-21

Les œuvres d’Yves Riguidel naissent dans l’instant, portées par les vibrations de la musique. Dès la première note jouée, l’artiste se met à l’ouvrage ; son dernier trait s’achève avec la dernière mesure. Chaque dessin, chaque peinture est ainsi le reflet d’un moment unique, un instantané vibrant d’émotion et de mouvement partagé.

Yves Riguidel puise son inspiration au cœur du spectacle vivant musiciens, danseurs, comédiens. Leur énergie, leur intensité, leur présence scénique nourrissent sa créativité. Il aime capter l’éphémère, souvent en direct, parfois dans le cadre de performances où sons, gestes et couleurs fusionnent en un dialogue sensible.

ENTRÉE LIBRE et GRATUITE

50 Rue Albert Sorel

Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Exposition Yves Riguidel

Yves Riguidel?s works are born in the moment, carried by the vibrations of music. As soon as the first note is played, the artist sets to work; his last stroke is completed with the last bar. Each drawing, each painting is thus the reflection of a unique moment, a vibrant snapshot of shared emotion and movement.

Yves Riguidel draws his inspiration from the heart of live performance: musicians, dancers, actors. Their energy, intensity and stage presence fuel his creativity. He likes to capture the ephemeral, often live, sometimes in performances where sound, gesture and color merge in a sensitive dialogue.

FREE ADMISSION

German :

Die Werke von Yves Riguidel entstehen im Augenblick, getragen von den Schwingungen der Musik. Sobald die erste Note gespielt wird, macht sich der Künstler an die Arbeit; sein letzter Strich endet mit dem letzten Takt. Jede Zeichnung und jedes Gemälde ist das Spiegelbild eines einzigartigen Moments, eine Momentaufnahme, die von Emotionen und gemeinsamer Bewegung geprägt ist.

Yves Riguidel schöpft seine Inspiration aus dem Herzen der darstellenden Kunst: Musiker, Tänzer, Schauspieler. Ihre Energie, ihre Intensität und ihre Bühnenpräsenz nähren seine Kreativität. Er liebt es, das Ephemere einzufangen, oft live, manchmal im Rahmen von Performances, wo Klänge, Gesten und Farben in einem sensiblen Dialog verschmelzen.

FREIER und KOSTENLOSER EINTRITT

Italiano :

Le opere di Yves Riguidel nascono nel momento, trasportate dalle vibrazioni della musica. Non appena viene suonata la prima nota, l’artista si mette al lavoro; il suo ultimo tratto si completa con l’ultima battuta. Ogni disegno, ogni dipinto è il riflesso di un momento unico, un’istantanea vibrante di emozioni e movimenti condivisi.

Yves Riguidel trae ispirazione dal cuore delle performance dal vivo: musicisti, ballerini, attori. La loro energia, intensità e presenza scenica alimentano la sua creatività. Gli piace catturare l’effimero, spesso dal vivo, talvolta in spettacoli in cui suono, gesto e colore si fondono in un dialogo sensibile.

INGRESSO LIBERO

Espanol :

Las obras de Yves Riguidel nacen en el momento, llevadas por las vibraciones de la música. En cuanto suena la primera nota, el artista se pone manos a la obra; su último trazo se completa con el último compás. Cada dibujo, cada cuadro es el reflejo de un momento único, una instantánea vibrante de emoción y movimiento compartidos.

Yves Riguidel se inspira en el corazón del espectáculo en vivo: músicos, bailarines, actores. Su energía, intensidad y presencia escénica alimentan su creatividad. Le gusta captar lo efímero, a menudo en directo, a veces en representaciones donde sonido, gesto y color se funden en un diálogo sensible.

ENTRADA GRATUITA

L’événement Exposition Yves Riguidel Beuzeville a été mis à jour le 2025-06-13 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville