Exposition Yvonne Guégan Bernard Mougin Tête à tête Galerie d’art Delobel Ouistreham

L’association Les amis d’Yvonne Guégan et l’Office de Tourisme de Caen la mer présentent l’exposition Tête à tête à la Galerie Delobel à Ouistreham Riva Bella. Les œuvres D’Yvonne Guégan présenteront des portraits et les sculptures Bernard Mougin complèteront l’installation.

Tête à tête c’est la rencontre entre les portraits d’Yvonne Guégan, dont l’œuvre est le le reflet d’une personnalité franche, directe, observatrice et puissante et les sculptures de Bernard Mougin qui propose une œuvre, authentique, sincère, détachée de tout effet de mode, où le corps de la femme est un leitmotiv dont il sut si bien traduire l’élégance, la puissance émotionnelle, la sensualité. .

The association Les amis d’Yvonne Guégan and the Caen la mer Tourist Office are presenting the exhibition Tête à tête at the Galerie Delobel in Ouistreham Riva Bella. Portraits by Yvonne Guégan and sculptures by Bernard Mougin will complete the installation.

