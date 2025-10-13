Exposition Yvonne Guégan une femme du siècle salle scriptorium Caen

Découvrez l’exposition Yvonne Guégan une femme du siècle du 13 octobre au 5 novembre à l’Abbaye-aux-Hommes.

Artiste peintre et céramiste, Yvonne Guégan est une figure majeure de la vie culturelle caennaise. Engagée, visionnaire et profondément attachée à sa ville, elle a marqué le XXᵉ siècle par son œuvre et son rôle moteur dans le renouveau artistique et associatif de Caen. Défenseure des droits des femmes et de la place des artistes dans la société, elle laisse une empreinte toujours vivante.

À l’occasion des 20 ans de sa disparition, le Millénaire propose une rétrospective inédite retraçant son parcours et son influence. Cette exposition est réalisée en partenariat avec Les Amis d’Yvonne Guégan, les Archives du Calvados, l’Université de Caen ainsi que des collectionneurs privés. .

English : Exposition Yvonne Guégan une femme du siècle

Discover the exhibition Yvonne Guégan une femme du siècle from October 13 to November 5 at Abbaye-aux-Hommes.

German : Exposition Yvonne Guégan une femme du siècle

Entdecken Sie die Ausstellung Yvonne Guégan: Eine Frau des Jahrhunderts vom 13. Oktober bis zum 5. November in der Abbaye-aux-Hommes.

Italiano :

Scoprite la mostra Yvonne Guégan: una donna del secolo dal 13 ottobre al 5 novembre all’Abbaye-aux-Hommes.

Espanol :

Descubra la exposición Yvonne Guégan: una mujer de siglo del 13 de octubre al 5 de noviembre en la Abbaye-aux-Hommes.

