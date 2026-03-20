Exposition Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Exposition Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

L’exposition temporaire de la Maison-musée Yvonne Jean-Haffen accompagne la parution de la biographie que Geneviève Haroche-Bouzinac consacre à l’artiste dinannaise Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière (Flammarion, mars 2026). Ensemble, le livre et l’exposition retracent le parcours d’une femme artiste dont la vie et l’œuvre traversent le XXᵉ siècle, entre Paris et la Bretagne.

À travers une sélection d’œuvres emblématiques, de photographies, d’archives et d’objets personnels, le parcours de l’exposition dinannaise met en lumière les grandes étapes de la carrière de l’artiste ses débuts parisiens, ses collaborations avec le peintre Mathurin Méheut, ses décors pour les paquebots des Messageries maritimes, puis son ancrage breton, à Dinan. L’exposition évoque aussi ses voyages, ses projets décoratifs, ainsi que son rôle dans la valorisation de l’œuvre de Mathurin Méheut, témoignant d’une vie dédiée à l’art sous toutes ses formes.

De l’ombre à la lumière, le parcours d’Yvonne Jean-Haffen illustre la lente conquête d’une reconnaissance féminine dans le monde de l’art et la manière dont une artiste, discrète mais déterminée, a su se faire une place dans l’histoire de l’art en Bretagne.

Bon à savoir ! Du 4 avril 2026 au 3 janvier 2027, le Musée Mathurin-Méheut à Lamballe propose une exposition temporaire qui confronte deux univers, celui de Mathurin Méheut et celui de son aîné, Henri Rivière. Ces deux regards, parfois convergents mais le plus souvent complémentaires, ont en commun une même attraction pour l’art japonais. Regards japonisants en Bretagne sera visible jusqu’au 3 janvier 2027. Vous bénéficiez d’un tarif réduit au Musée Mathurin Méheut sur présentation de votre billet d’entrée du Musée Yvonne Jean-Haffen.

Fermé le lundi .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 35 41

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L’événement Exposition Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière Dinan a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme