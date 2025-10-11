EXPOSITION YVONNE RAINER, A READER Sète

Tout en ayant l’apparence d’une monographie, cette exposition convoque une multiplicité d’artistes, performeur·euses, chercheur·euses, dont les voix résonnent autour de l’artiste et chorégraphe Yvonne Rainer.

Avec Charles Atlas, Florencia Aliberti / Caterina Cuadros / Gala Hernández López, Gregg Bordowitz, Cécile Bouffard / Ruth Childs, Pauline L. Boulba / Lucie Brux / Aminata Labor, Pauline Boudry / Renate Lorenz, Madison Bycroft , Hélène Giannecchini, Lenio Kaklea, Nick Mauss, Paul Maheke, Babette Mangolte, Josèfa Ntjam, Ulrike Ottinger, Adam Pendleton, Jean-Charles de Quillacq, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg.Tout en ayant l’apparence d’une monographie, cette exposition convoque une multiplicité d’artistes, performeur·euses, chercheur·euses, dont les voix résonnent autour de l’artiste et chorégraphe Yvonne Rainer.L’exposition propose également une rétrospective intégrale des longs-métrages d’Yvonne Rainer, des archives provenant de son fonds personnel et une programmation d’événements.Elle célèbre une personnalité incontournable de l’art et du féminisme aux 20e et 21e siècles.Rendez-vous sur le site web du Crac Occitanie pour plus d’informations https://crac.laregion.fr/Yvonne-Rainer-a-ReaderExposition présentée dans le cadre de ¡Viva Villa !, rendez-vous des résidences artistiques françaises à l’étranger, fruit de la collaboration entre la @casadevelazquez (Madrid, Espagne), la @villaalbertine (États-Unis), la @villa_kujoyama (Kyoto, Japon) et la villamedici (Rome, Italie).Le projet de Ruth Childs et Cécile Bouffard a reçu le soutien de @fluxus_art_projects.Vernissage ouvert à toutes et à tous le vendredi 10 octobre 2025 à 18h30.Horaires d’ouverture Ouvert tous les jours de semaine de 12h30 à 19h, le week-end de 14h à 19hFermé tous les mardis—-Création graphique @studio_muro Photo Yvonne Rainer, circa 1964, photo attribuée à Robert Rauschenberg collection d’études, Fondation Robert Rauschenberg, New York. .

English :

Although it has the appearance of a monograph, this exhibition brings together a multiplicity of artists, performers and researchers, whose voices resonate around the artist and choreographer Yvonne Rainer.

German :

Obwohl die Ausstellung den Anschein einer Monografie erweckt, ruft sie eine Vielzahl von Künstlern, Performern und Forschern zusammen, deren Stimmen rund um die Künstlerin und Choreographin Yvonne Rainer erklingen.

Italiano :

Pur avendo l’aspetto di una monografia, questa mostra riunisce un’ampia gamma di artisti, performer e ricercatori le cui voci risuonano intorno all’artista e coreografa Yvonne Rainer.

Espanol :

Aunque tiene la apariencia de una monografía, esta exposición reúne a un amplio abanico de artistas, intérpretes e investigadores cuyas voces resuenan en torno a la artista y coreógrafa Yvonne Rainer.

