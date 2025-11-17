Exposition Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure

Exposition Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure lundi 17 novembre 2025.

Exposition

Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-17

Les ateliers peinture de L’Essentiel, centre social d’Yzeure, exposent leur travail.

.

Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 55 centresocial@ville-yzeure.com

English :

The painting workshops at L?Essentiel, Yzeure?s social center, exhibit their work.

German :

Die Malateliers von L?Essentiel, einem Sozialzentrum in Yzeure, stellen ihre Arbeit aus.

Italiano :

I laboratori di pittura de L’Essentiel, il centro sociale di Yzeure, espongono i loro lavori.

Espanol :

Los talleres de pintura de L’Essentiel, centro social de Yzeure, exponen sus obras.

L’événement Exposition Yzeure a été mis à jour le 2025-09-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région