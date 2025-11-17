Exposition Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure
Exposition Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure lundi 17 novembre 2025.
Exposition
Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-21
2025-11-17
Les ateliers peinture de L’Essentiel, centre social d’Yzeure, exposent leur travail.
Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 55 centresocial@ville-yzeure.com
English :
The painting workshops at L?Essentiel, Yzeure?s social center, exhibit their work.
German :
Die Malateliers von L?Essentiel, einem Sozialzentrum in Yzeure, stellen ihre Arbeit aus.
Italiano :
I laboratori di pittura de L’Essentiel, il centro sociale di Yzeure, espongono i loro lavori.
Espanol :
Los talleres de pintura de L’Essentiel, centro social de Yzeure, exponen sus obras.
