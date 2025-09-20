Exposition « Zarboutan : une architecture en chair et en mémoire » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Exposition « Zarboutan : une architecture en chair et en mémoire » 20 et 21 septembre Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Villa Aubry

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Exposition par le centre de ressources Pierre Macquart

Zarboutan, en créole réunionnais, c’est une poutre qui soutient la maison. Mais à Saint-Pierre, trois zarboutan tiennent debout bien plus que des cases : ils soutiennent la culture, la mémoire et la voix du peuple réunionnais.

Commissaire d’exposition : Fédérique Boyer

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit Ocora Radio France – Gros & Détails – Sébastien Merlet