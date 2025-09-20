Exposition « Zenga, Verlaine en dentelle » au musée de la dentelle de Chantilly Chantilly

Exposition « Zenga, Verlaine en dentelle » au musée de la dentelle de Chantilly Chantilly samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Zenga, Verlaine en dentelle » au musée de la dentelle de Chantilly

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Dans la soie, Zenga aime la fluidité de la matière, ses couleurs lumineuses, sa brillance. La dentelle contemporaine mécanique la séduit par sa finesse et la richesse de ses motifs, mais elle en casse la régularité et la répétition. Ce qu’elle aime, c’est déconstruire cette mécanique. Elle découpe, réassemble, reconstruit, insuffle de la vie entre les éléments nés de l’industrie et y associe des dentelles anciennes.

Le processus créatif de Zenga s’appuie directement sur la dentelle, sur les motifs qu’elle propose depuis sa naissance au XVIIe siècle ; ces motifs inspirent le sujet de ses toiles. Les fleurs, les feuilles se transforment en écorces, en troncs, en branches pour créer un décalage poétique. Les créations de Zenga sont souvent figuratives mais non réalistes pour laisser s’envoler l’imaginaire. 0 .

