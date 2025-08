Exposition ZERAMIKA Maison Harismendia Sare

Maison Harismendia 50 Helbarrungo bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Zéramika 2025 Hommage à la nature « Quand la terre et le feu sculptent l’émotion. »

Un voyage inédit au cœur de la céramique et du verre d’artistes contemporains. Zeramika est une vitrine pour les talents émergents et confirmés. Zéramika est aussi une opportunité unique pour les amateurs et collectionneurs, et pour ceux qui souhaitent s’émerveiller et s’approprier une des oeuvres nombreuses expressions qu’offre l’ART et les artistes.

Du vendredi 8 au lundi 11 août, 7ème rendez-vous, sous le signe de la

diversité et l’éclectisme dans l’Art ! Avec un focus particulier sur la diversité d’expression sculpturale avec des

alliances innovantes de matières naturelles.

– Vernissage vendredi 8 août 16h 21h30 en présence d’artistes.

– Samedi 9 août: 11h 20h

– Dimanche 10 août: 11h -19h

– Finissage Lundi 11 août: 11h -18h en présence de quelques artistes ou sur rendez-vous. .

Maison Harismendia 50 Helbarrungo bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 22 63 80 ombelinedarchelavit@gmail.com

