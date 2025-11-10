Exposition Zinzolin place de l’Université Valence

Exposition Zinzolin

place de l'Université Salle des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-11-10 to 2025-11-16

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-10

Dans le cadre lumineux de la salle des Clercs, large exposition du travail inspiré des artistes du collectif ZINZOLIN 6 peintres, 6 sculpteurs.

Participation exceptionnelle de deux artistes extérieurs au collectif Patricia DELORME et Bétina BROUSSAUD

place de l'Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In the luminous setting of the Salle des Clercs, a wide-ranging exhibition of inspired work by the artists of the ZINZOLIN collective: 6 painters, 6 sculptors.

Exceptional participation by two artists from outside the collective: Patricia DELORME and Bétina BROUSSAUD

German :

In der hellen Umgebung des Salle des Clercs findet eine große Ausstellung der inspirierten Arbeiten der Künstler des Kollektivs ZINZOLIN statt: 6 Maler, 6 Bildhauer.

Außergewöhnliche Teilnahme von zwei Künstlern außerhalb des Kollektivs: Patricia DELORME und Bétina BROUSSAUD

Italiano :

Nella luminosa cornice della Salle des Clercs, una grande mostra dell’opera ispirata degli artisti del collettivo ZINZOLIN: 6 pittori, 6 scultori.

Partecipazione eccezionale di due artiste esterne al collettivo: Patricia DELORME e Bétina BROUSSAUD

Espanol :

En el luminoso marco de la Salle des Clercs, una amplia exposición de la inspirada obra de los artistas del colectivo ZINZOLIN: 6 pintores, 6 escultores.

Participación excepcional de dos artistas ajenas al colectivo: Patricia DELORME y Bétina BROUSSAUD

