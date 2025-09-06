Exposition Zoom en Seine Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Exposition Zoom en Seine Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher samedi 6 septembre 2025.

Exposition Zoom en Seine

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Du 6 au 28 septembre, découvrez les clichés de Zoom en Seine dans la galerie de l’ECPC et sur les grilles du square Teltow.

L’association photographique Zoom en Seine présente sa nouvelle exposition annuelle, avec une édition spéciale puisqu’elle marque le début de sa troisième décennie d’existence.

Entre émotions et découvertes, il s’agit d’une carte blanche aux photographes amateurs.

Un temps convivial pour clôturer l’exposition est prévu le 23 septembre à 18h30. .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

English : Exposition Zoom en Seine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Zoom en Seine Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie