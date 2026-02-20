Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice La Salicorne Saujon
Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice La Salicorne Saujon mardi 24 mars 2026.
Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-24
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-24
Exposition autour de son album Les frères Zzli.
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition based on his album Les frères Zzli.
L’événement Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice Saujon a été mis à jour le 2026-02-18 par Mairie de Saujon