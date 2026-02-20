Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice La Salicorne Saujon

Exposition Zoom sur Anne-Lise Boutin, autrice illustratrice

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-24

Exposition autour de son album Les frères Zzli.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Exhibition based on his album Les frères Zzli.

