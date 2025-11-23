Exposition Zoom sur Baptiste Beaulieu Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron
Zoom sur Baptiste Beaulieu
Médecin généraliste, cet auteur à l’imagination débordante sait tisser des histoires intenses et émouvantes, où la beauté de l’amour et les fêlures humaines se répondent. Un large choix de livres jeunesse et adulte mis à l’honneur pour démarrer l’année de belle humeur !
Gratuit
tout public à partir de 3 ans
aux heures d’ouverture .
Médiathèque Victor Hugo 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
English :
Focus on Baptiste Beaulieu
German :
Zoom auf Baptiste Beaulieu
Italiano :
Focus su Baptiste Beaulieu
Espanol :
Enfoque sobre Baptiste Beaulieu
