Exposition Zoom sur Baptiste Beaulieu Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron

Exposition Zoom sur Baptiste Beaulieu Gorron

Médiathèque Victor Hugo 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-31

2026-01-05

Zoom sur Baptiste Beaulieu

Médecin généraliste, cet auteur à l’imagination débordante sait tisser des histoires intenses et émouvantes, où la beauté de l’amour et les fêlures humaines se répondent. Un large choix de livres jeunesse et adulte mis à l’honneur pour démarrer l’année de belle humeur !

Gratuit

tout public à partir de 3 ans

aux heures d’ouverture .

Médiathèque Victor Hugo 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

English :

Focus on Baptiste Beaulieu

German :

Zoom auf Baptiste Beaulieu

Italiano :

Focus su Baptiste Beaulieu

Espanol :

Enfoque sobre Baptiste Beaulieu

