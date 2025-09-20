EXPOSITION 1925-2025, LE CADDY A 100 ANS ! Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage

EXPOSITION 1925-2025, LE CADDY A 100 ANS ! Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

EXPOSITION

1925-2025, LE CADDY A 100 ANS ! 20 et 21 septembre Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Caddy a 100 ans !

Créé lors du concours d’affiche de 1925, le célèbre personnage est devenu l’emblème de la station du Touquet-Paris-Plage.

A travers cette exposition, découvrez les étapes de la création du Caddy, jusqu’à son utilisation actuelle en passant par la présentation de son créateur Edouard Courchinoux et le métier de cadet et cadette.

Samedi et dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h30 | Ouvert à tous, en continu | Sans réservation | Gratuit | Renseignements au 03 21 05 62 62 ou à musee@ville-letouquet.fr | Rendez-vous : Annexe du musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion, angle de l’Avenue du Golf et de l’Avenue du Château

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion 276 avenue du golf le touquet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-letouquet.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Affiche Laurent DURIEUX