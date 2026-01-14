Exposition »Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) » Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Rennes Dimanche 1 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

**Ouverture exceptionnelle dimanche 1er février de 14h30 à 18h avec visite commentée à 15h et 16h30.**

La nouvelle exposition des Archives départementales ” Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) ” plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours.

Elle retrace au niveau local l’histoire de l’émancipation féminine et l’impact que la conquête des droits a eu sur le quotidien des femmes.

Cette exposition est exceptionnelle à plus d’un titre, notamment dans sa conception même. En effet, si une commissaire d’exposition a mené le projet, la conception a été collégiale. Elle a impliqué plus de 20 agentes et agents de la Direction des archives et du patrimoine, aussi bien pour la recherche de documents que pour l’écriture des textes.

De nombreux événements vont venir ponctuer l’exposition : conférences, projections, ateliers participatifs et pratiques, et lectures.

Début : 2026-02-01T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

02.99.02.40.00 archives@ille-et-vilaine.fr https://archives.ille-et-vilaine.fr/

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 1, rue Jacques Léonard 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



