Exposition »Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) », Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes

Exposition »Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) » Dimanche 8 mars, 14h30 Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Ouverture exceptionnelle dimanche 8 mars de 14h30 à 18h avec visite commentée à 15h et 16h30.

Dernière opportunité de découvrir l’exposition des Archives départementales ” Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) ” puisqu’elle fermera définitivement le dimanche 8 mars à 18h ! Cette exposition vous plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jours.

Elle retrace au niveau local l’histoire de l’émancipation féminine et l’impact que la conquête des droits a eu sur le quotidien des femmes.

Cette exposition est exceptionnelle à plus d’un titre, notamment dans sa conception. En effet, si la commissaire d’exposition a mené le projet, la conception a été collégiale. Elle a impliqué plus de 20 agentes et agents de la Direction des archives et du patrimoine, aussi bien pour la recherche de documents que pour l’écriture des textes.

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 1, rue Jacques Léonard 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 02 40 00 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ille-et-vilaine.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.ille-et-vilaine.fr/ »}]

L’exposition des Archives départementales » Elles. Leurs droits, notre histoire. Les Bretilliennes s’émancipent (19-20e siècles) » plonge dans le quotidien des Bretilliennes, du XIXe siècle à nos jou… Exposition

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine